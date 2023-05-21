Жители Приморья пожаловались на едкий запах из-за пожара на мусорном полигоне

В Приморском крае ночью 21 мая загорелся мусорный полигон. Местные жители поделились видео в социальных сетях и пожаловались на невыносимый едкий запах и дым, из-за чего люди оказались запертыми в квартирах — находиться на улице стало просто невозможно, узнали «Известия».

На кадрах в ночное время видно интенсивное горение и клубы густого дыма, в дневное — сильную дымку, разгоняемую ветром.

Несколькими днями ранее Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщала, что провела проверку по информации в СМИ о пожаре на полигоне ТБО во Владивостоке. Были выявлены нарушения, в отношении должностных лиц возбуждены административные производства.

«В ходе проверки установлено, что предприятием не приняты меры по недопущению самовозгорания твердых коммунальных отходов и по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера при обращении с отходами. Более того, региональный оператор не уведомил Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора о возникших на объекте аварийных ситуациях», — приводит ответ ведомства портал «Новости. Владивосток».

3 мая крупный пожар произошел возле пилорамы в Приморье. Прокуратура города Арсеньева (Приморский край) организовала проверку по факту пожара. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м.