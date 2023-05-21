Военные группировки «Центр» разгромили две украинские бригады и полк

Российские военные выявили перемещение двух украинских бригад и полка и разгромили их, сообщил 21 мая начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и 15-го полка национальной гвардии. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике», — рассказал он.

Он добавил, что расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» на краснолиманском направлении поразил позиции украинских военных. Также артиллерийские подразделения российской группировки в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и минометов противника.

В свою очередь авиация нанесла удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации украинских войск в районах населенных пунктов Кременная, Ямполовка, Червоная Диброва.

Ранее в этот день Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) российскими силами. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Днем ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.