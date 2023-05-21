Президенты Украины и Южной Кореи впервые встретятся на саммите G7

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретятся в воскресенье, 21 мая, в Хиросиме на саммите G7, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского лидера.

Встреча состоится через день после того, как Зеленский прибыл в город, чтобы заручиться международной поддержкой, и спустя несколько дней после того, как президент Юн встретился с супругой украинского лидера Еленой Зеленской в Сеуле.

Южная Корея направила гуманитарную помощь Украине, но отклонила просьбы Киева о предоставлении летального оружия. Во время встречи с господином Юном Зеленская обратилась с просьбой о дополнительной помощи в тех областях, где Южная Корея это в состоянии делать.

19 апреля Юн Сок Ёль сообщил, что Сеул может расширить поддержку Украины и выйти за пределы гуманитарной и экономической помощи. Он сказал, что его правительство изучает, как помочь защитить и восстановить Украину.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальные поставки оружия Киеву Сеулом будут косвенно означать вовлеченность в конфликт.

3 марта премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су сообщил, что Сеул пока не готов отправлять оружие Киеву. Он подчеркнул также, что в 2023 году Республика Корея планирует оказать Украине гуманитарную помощь на $130 млн. До этих пор Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, такие как каски, но не оружие.