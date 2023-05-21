Пушков назвал способ изменить образ мышления Запада

Изменить образ мышления Запада, который формируется из намерения руководить миром, можно только при изменении места западных государств в системе мировых координат. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков 20 мая, комментируя реакцию Китая на усилия G7 вмешаться во внутренние дела республики.

«Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат, и с глубоким изменением самого Запада», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он указал, что «Большая семерка» не откажется от принципов холодной войны, которые состоят в том числе в стремлении навязывать свою волю и «ценности» другим странам.

Ранее этим же днем лидеры стран G7 приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. Из него следует, что страны «Большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

Китай выразил «сильное недовольство» после того, как G7 опубликовала коммюнике, в котором адресовала стране несколько упреков по поводу Южно-Китайского моря, прав человека или предполагаемого вмешательства в дела стран — участниц «Большой семерки». По словам представителя МИД КНР, G7 заявляет, как намерена двигаться к мирному, стабильному и процветающему миру, а на самом деле препятствует миру, подрывает региональную стабильность и тормозит развитие других стран.

МИД Китая выразил решительный протест и сделал серьезное представление Токио как стороне, принимающей саммит G7 в Хиросиме.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

Саммит «Большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.