Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-ведущего Fox News Карлсона выдвинули в кандидаты на пост президента США
Мир
В Пакистане при нападении террористов на военный пост погибли три человека
Происшествия
В Забайкальском крае 12 вагонов поезда сошли с рельсов
Мир
Франция призвала G7 заставить Китай надавить на Россию
Происшествия
Легковушка сбила молодую девушку на пешеходном переходе в Подмосковье
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Армия
Штурмовая группа замкомвзвода Шипулина отвоевала опорпункт у националистов
Мир
Телеканал Al Arabiya сообщил о подписании перемирия сторонами конфликта в Судане
Происшествия
В Саратове два человека пострадали при наезде авто на остановку
Спорт
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в девятый раз
Мир
Белый дом подтвердил проведение переговоров между Байденом и Зеленским на G7
Общество
Пушилин инициировал учреждение наград ДНР за освобождение Артемовска
Происшествия
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Первомайске ЛНР
Сюжет:

Клинтон назвала победу Трампа в 2024 году «концом Украины и демократии в США»

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spencer Colby
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон заявила, что в случае победы американского экс-президента Дональда Трампа на выборах 2024 года следует ожидать конца Украины и демократии в США. Об этом она рассказала 20 мая в интервью на фестивале FT Weekend в Вашингтоне.

Клинтон заявила, что она не верит в победу Трампа на выборах президента США в 2024 году, но предупредила: если это произойдет, это станет «концом демократии в США» и «концом Украины», указав, что республиканец выведет США из НАТО.

Как дополнительно сообщила политик, ранее предполагала она, что председатель КНР Си Цзиньпин «предпримет шаги против Тайваня» в течение трех или четырех лет после укрепления своей власти в Китае.

«Я думаю, что Украина действительно отбросила это намерение назад. Я имею в виду, то, что произошло на Украине, оказало значительное влияние на китайское руководство. Послушайте, Трамп был подарком, который продолжали преподносить таким людям, как Си Цзиньпин и [президент РФ Владимир] Путин», — приводит ее слова Financial Times.

Нескромное родство: как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца
И могут ли замять очередной скандал с участием Хантера

18 апреля Клинтон заявила, что действующий американский лидер Джо Байден выиграет президентские выборы в 2024 году. Байдена не сможет обойти ни экс-президент Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.

В тот же день американский предприниматель, инженер Илон Маск сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023