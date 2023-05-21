Клинтон назвала победу Трампа в 2024 году «концом Украины и демократии в США»

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон заявила, что в случае победы американского экс-президента Дональда Трампа на выборах 2024 года следует ожидать конца Украины и демократии в США. Об этом она рассказала 20 мая в интервью на фестивале FT Weekend в Вашингтоне.

Клинтон заявила, что она не верит в победу Трампа на выборах президента США в 2024 году, но предупредила: если это произойдет, это станет «концом демократии в США» и «концом Украины», указав, что республиканец выведет США из НАТО.

Как дополнительно сообщила политик, ранее предполагала она, что председатель КНР Си Цзиньпин «предпримет шаги против Тайваня» в течение трех или четырех лет после укрепления своей власти в Китае.

«Я думаю, что Украина действительно отбросила это намерение назад. Я имею в виду, то, что произошло на Украине, оказало значительное влияние на китайское руководство. Послушайте, Трамп был подарком, который продолжали преподносить таким людям, как Си Цзиньпин и [президент РФ Владимир] Путин», — приводит ее слова Financial Times.

18 апреля Клинтон заявила, что действующий американский лидер Джо Байден выиграет президентские выборы в 2024 году. Байдена не сможет обойти ни экс-президент Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.

В тот же день американский предприниматель, инженер Илон Маск сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.