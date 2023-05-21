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«Известия» опубликовали кадры уничтожения беспилотником 10 украинских националистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные с помощью ударного беспилотника уничтожили живую силу украинских националистов на северском направлении. Кадры, снятые с задействованного аппарата, в субботу, 20 мая, появились в распоряжении «Известий».

Беспилотник засекает украинскую пехоту. Затем он хищно зависает над вражеской группой и сбрасывает на скопление националистов несколько хвостовиков. По результатам успешного выполнения боевой задачи уничтожено 10 боевиков.

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Ранее, 19 мая, военный корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал, что российским военнослужащим не обязательно зависать над противником, чтобы сбросить снаряд — сделать это можно налету. Такой маневр требует точного вычисления дальности полета, а также учета погодных условий — всё это мастерство операторы летательных аппаратов оттачивают на специальных полигонах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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