Российские военные с помощью ударного беспилотника уничтожили живую силу украинских националистов на северском направлении. Кадры, снятые с задействованного аппарата, в субботу, 20 мая, появились в распоряжении «Известий».

Беспилотник засекает украинскую пехоту. Затем он хищно зависает над вражеской группой и сбрасывает на скопление националистов несколько хвостовиков. По результатам успешного выполнения боевой задачи уничтожено 10 боевиков.

Ранее, 19 мая, военный корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал, что российским военнослужащим не обязательно зависать над противником, чтобы сбросить снаряд — сделать это можно налету. Такой маневр требует точного вычисления дальности полета, а также учета погодных условий — всё это мастерство операторы летательных аппаратов оттачивают на специальных полигонах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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