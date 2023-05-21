Кинолог назвал мифом выбор собаки только одного хозяина

Мнение о том, что собака раз и навсегда выбирает для себя только одного хозяина, которого беспрекословно слушается, является мифом. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в воскресенье, 21 мая.

По его словам, для собаки все живущие с ней на одной территории в равной степени значимы, если все они участвуют в ее воспитании и уходе.

«Если все члены семьи активно вовлечены в процесс воспитания и ухода за собакой, их поведение последовательно и понятно для питомца, он будет слушать и испытывать привязанность к ним», — сказал Голубев в беседе с «РИА Новости».

Кинолог указал, что при выборе хозяина питомец больше общается с тем человеком, который кажется ему безопасным, предсказуемым, кто ухаживает за ним и кормит. Кроме того, собака привяжется к тому человеку, который уделяет ей больше внимания и с кем она испытывает больше положительных эмоций.

Голубев отметил, что если собаки попадают в руки к заботливым и ответственным владельцам, то они способны легко перестраиваться. Так, новые привязанности начинают формироваться у животного, если хозяин будет внимателен к нуждам питомца и сможет завоевать его доверие своим подходом к воспитанию.

«Собака с течением времени может забыть человека, особенно, если не будет с ним встречаться время от времени. Такая способность позволяет собакам достаточно легко адаптироваться к новым условиям жизни», — отметил он.

Однако собаки хорошо запоминают людей и события, которые несут для них сильную эмоциональную окраску. Вследствие чего животные помнят владельцев, к которым у них была сильная привязанность или владельцев, которые вызывали у них состояние страха. При этом они забывают семьи, где отсутствовала эмоциональная связь.

Ранее, 16 апреля, Голубев рассказал, что, кроме поводка, существуют другие приемы, которые помогут скорректировать поведение собаки. Кинолог заявил, что собаке важно правильно объяснить, какого поведения от нее ожидают, а не применять физическую силу и пытаться с помощью поводка тащить животное в противоположном направлении.