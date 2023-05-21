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Кинолог назвал мифом выбор собаки только одного хозяина

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Мнение о том, что собака раз и навсегда выбирает для себя только одного хозяина, которого беспрекословно слушается, является мифом. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в воскресенье, 21 мая.

По его словам, для собаки все живущие с ней на одной территории в равной степени значимы, если все они участвуют в ее воспитании и уходе.

«Если все члены семьи активно вовлечены в процесс воспитания и ухода за собакой, их поведение последовательно и понятно для питомца, он будет слушать и испытывать привязанность к ним», — сказал Голубев в беседе с «РИА Новости».

Кинолог указал, что при выборе хозяина питомец больше общается с тем человеком, который кажется ему безопасным, предсказуемым, кто ухаживает за ним и кормит. Кроме того, собака привяжется к тому человеку, который уделяет ей больше внимания и с кем она испытывает больше положительных эмоций.

Голубев отметил, что если собаки попадают в руки к заботливым и ответственным владельцам, то они способны легко перестраиваться. Так, новые привязанности начинают формироваться у животного, если хозяин будет внимателен к нуждам питомца и сможет завоевать его доверие своим подходом к воспитанию.

«Собака с течением времени может забыть человека, особенно, если не будет с ним встречаться время от времени. Такая способность позволяет собакам достаточно легко адаптироваться к новым условиям жизни», — отметил он.

Однако собаки хорошо запоминают людей и события, которые несут для них сильную эмоциональную окраску. Вследствие чего животные помнят владельцев, к которым у них была сильная привязанность или владельцев, которые вызывали у них состояние страха. При этом они забывают семьи, где отсутствовала эмоциональная связь.

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Ранее, 16 апреля, Голубев рассказал, что, кроме поводка, существуют другие приемы, которые помогут скорректировать поведение собаки. Кинолог заявил, что собаке важно правильно объяснить, какого поведения от нее ожидают, а не применять физическую силу и пытаться с помощью поводка тащить животное в противоположном направлении.

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