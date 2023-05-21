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В Пакистане при нападении террористов на военный пост погибли три человека

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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В пакистанской провинции Белуджистан группа террористов напала на военный пост, в результате перестрелки три человека погибли. Об этом сообщил телеканал Dawn в субботу, 20 мая, со ссылкой на заявление межведомственной службы по связям с общественностью армии Пакистана.

«Нападение группы террористов было совершено на пост, который был недавно создан для помощи в борьбе с вымогательством, направленным на угольные шахты в этом районе», — говорится в публикации.

В материале указывается, что разведка выявила вероятное место расположения террористов, после чего началась операция по их ликвидации. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф осудил нападение и отдал дань уважения погибшим солдатам.

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Нападение произошло на фоне всплеска террористической активности по всей стране, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, так как в ноябре террористическая группировка прервала режим прекращения огня.

6 мая сообщалось, что шесть военных погибли в результате перестрелки с боевиками в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Также в мае в Пакистане начались протесты на фоне ареста бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана. Как минимум восемь человек погибли и 290 пострадали в ходе демонстраций.

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