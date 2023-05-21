Гроза и 19 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, а также до 19 градусов выше нуля ожидают москвичей в воскресенье, 21 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температурные показатели составят +17 градусов в минимальном выражении, +19 градусов — в максимальном. Ночью прогнозируется похолодание до 8 градусов выше нуля.

На территории Московской области ожидается от 17 до 22 градусов тепла в дневное время суток и от +10 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Накануне, 20 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек возвращение июльской погоды в Центральную Россию: в период с 25 по 28 мая столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Он добавил, что в конце следующей недели прогнозируется солнечная погода, переменная облачность, местами небольшой дождь.