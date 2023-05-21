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Скотт Риттер упомянет в своей будущей книге опыт стрельбы на полигоне в Грозном

Американский экс-разведчик Скотт Риттер упомянет в своей будущей книге эпизод со стрельбой на полигоне в Грозном
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Фото: Соцсети
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Американский журналист и бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер пообещал написать в будущей книге о полигоне в Грозном, где ему удалось пострелять. Об этом он рассказал «Известиям» в воскресенье, 21 мая.

«Всё, что я видел в Интернете, совсем не похоже на реальность. Здесь совсем другое — громадный центр с профессиональным персоналом. Любой человек, который сюда попадет, получит наилучшие навыки стрельбы. Абсолютно точно где-то это будет упомянуто», — сказал он.

Риттер похвалил своего российского инструктора, назвав его профессионалом своего дела. Также он признался, что до этого в последний раз брали в руки оружие 32 года назад — раньше ему посчастливилось пострелять и из советского автомата АК-47.

Скотт Риттер прибыл в город Грозный 20 мая. Он провел досуг в аэротрубе, а также произвел выстрелы из различного вооружения на полигоне. Наряду с этим в Грозном прошла презентация книги бывшего офицера разведки «Гонка разоружения».

Скотт Риттер, известный своей критикой в адрес руководства США и НАТО, является бывшим американским морпехом-разведчиком и инспектором ООН по вооружениям в Ираке (1991–1998). Также был ведущим аналитиком сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам советской операции в Афганистане и ирано-иракской войны.

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