В Сети появились кадры застрявшей под мостом «Газели» в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге «Газель» застряла под мостом, по которому проходит железнодорожный путепровод на высоте 2,6 м. Соответствующие кадры появились в Сети 20 мая.
По информации 78.ru, «Газель» выехала на полосу встречного движения и застряла под мостом. В результате образовалась пробка.
Ранее, 19 мая, на трассе «Кола» в Ленинградской области водитель груженой фуры не справился с управлением и устроил массовое ДТП. Автомобиль ехал с перегрузом.