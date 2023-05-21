Легковушка сбила молодую девушку на пешеходном переходе в Подмосковье

В подмосковном Чехове водитель автомобиля ВАЗ–2109 сбил молодую девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Видео с места аварии появилось в социальных сетях в субботу, 20 мая.

Как рассказали очевидцы, произошло ДТП вечером около здания бывшего магазина «Восход». Легковушка двигалась со стороны местного автовокзала.

Сейчас на месте работают полиция и медики, обстоятельства произошедшего инцидента устанавливаются. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее в этот день на юго-востоке Москвы грузовик врезался в легковой автомобиль, притормозивший для высадки пассажир. В результате аварии легковушка загорелась.