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Штурмовая группа замкомвзвода Шипулина отвоевала опорпункт у националистов

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Фото: РИА Новости
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Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Романа Шипулина уничтожила опорный пункт украинских боевиков во время выполнения задачи по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) из лесного массива на важном направлении наступления российских войск. О новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 21 мая, рассказали в Минобороны РФ.

Опорпункт был обеспечен глубоко эшелонированной обороной, минно-взрывными заграждениями и замаскированными огневыми точками. Разведав местность с применением беспилотников, штурмовики незаметно подобрались к позициям боевиков. Обезвредив минные заграждения, группа заняла удобную огневую позицию и приготовилась атаковать.

Младший сержант Шипулин передал координаты выявленных средств поражения противника на командный пункт российского артиллерийского подразделения. В результате удара российской артиллерии был уничтожен наблюдательный пункт боевиков и две замаскированные огневые точки. В составе штурмовой группы в ходе боя Шипулин лично уничтожил боевую машину пехоты иностранного производства и двоих боевиков.

Внезапность действий штурмовой группы дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах противника. Враг был вытеснен с позиций и обращен в бегство. Опорный пункт полностью перешел под контроль российских сил.

В свою очередь, отделение гвардии сержанта Сергея Скулова освобождало один из населенных пунктов, находившихся под контролем украинских националистов, когда противник атаковал с заранее оборудованных позиций.

В ходе боя наводчик-оператор боевой машины Скулова получил ранение. Оценив обстановку, Скулов принял решение занять место раненого товарища и открыл ответный огонь по противнику. Это помогло прицельным огнем сковать действия ВСУ, подавить вражеский пулеметный расчет и уничтожить до 15 человек живой силы. Враг отступил, понеся большие потери и лишившись огневой поддержки.

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Днем ранее, 20 мая, Минобороны рассказывало, как рядовой Ценд-Аюр Динчит в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Противник при попытке удержать занимаемые позиции открыл по российским военнослужащим артиллерийский огонь. В ходе штурма рядовой Динчит лично уничтожил из штатного стрелкового оружия семь боевиков и подавил две минометные позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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