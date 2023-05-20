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Число пострадавших при обстреле под Первомайском в ЛНР увеличилось до пяти

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Фото: Соцсети
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Министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко сообщила вечером 20 мая, что число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Калиново-Борщеватое под Первомайском увеличилось до пяти человек.

Она уточнила, что ранения различной степени тяжести получили три человека — члены одной семьи. Женщина госпитализирована в Стахановскую больницу. Молодой мужчина с минно-взрывными травмами прооперирован и находится в Первомайской больнице, в ближайшее время его переведут в Луганск в республиканскую клиническую больницу. Его супруга получила легкие ранения и от госпитализации отказалась.

«Помимо этого, еще один мужчина получил серьезные ранения позвоночника. После оказания экстренной медицинской помощи его транспортируют в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Пятая пострадавшая, женщина с тяжелой травмой головы, также будет доставлена в ЛРКБ», — приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.

Позднее министр уточнила, что троих пострадавших в результате обстрела Калиново-Борщеватое уже везут в Луганскую республиканскую клиническую больницу, чтобы сделать всё возможное для спасения жизни мирных жителей.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
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20 мая мэр города Первомайска ЛНР Сергей Колягин сообщил, что в Калиново-Борщеватое в воздухе сработало взрывное устройство, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами. Кроме того, в тот день в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска второй раз с начала суток нанесли удар по городу с применением реактивной системы залпового огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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