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MWM рассказал об ударе российских истребителей по престижу F-16 на Украине

MWM: Россия будет массово сбивать истребители F-16, вступающие в бой в зоне СВО
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Фото: Commons.wikimedia.org/Balon Greyjoy
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Американский истребитель четвертого поколения F-16 в противостоянии российской авиации — истребителям Су-35, Су-57 и МиГ-31 — в небе над Украиной может потерпеть поражение не только в воздушном бою, но и в репутационном плане. Об этом в субботу, 20 мая, пишет Military Watch Magazine (MWM).

В числе больших рисков поставок F-16 киевскому режиму — попадание военной техники в российские руки, что постигло и другое западное вооружение, и потери в результате ударов по аэродромам базирования, пишут авторы материала.

«Против ВВС России очень высока вероятность того, что этот класс будет иметь очень ограниченную живучесть из-за отсутствия возможностей малозаметности и ограниченной способности поражать тяжелые самолеты высшего класса в российском парке, такие как Су-35, МиГ-31 и Су-57. Воздушные бои, вероятно, будут очень односторонними, а сбитие F-16 собственными истребителями значительно повысит престиж российских ВВС и их оборонного сектора», — отмечается в статье.

Перечисленные факты в том числе обуславливают нежелание США снабжать Украину боевыми самолетами на фоне давления на Вашингтон со стороны европейских союзников — Великобритании, Нидерландов, Норвегии. Такой раскол позиций в западной коалиции связан с тем, что F-16 по сей день составляет костяк Военно-воздушных сил США и предлагает модернизированные варианты класса на экспорт. В Европе при этом приближаются к выводу из эксплуатации истребителя четвертого поколения взамен на боевой самолет пятого — F-35 Lightning.

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19 мая помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в скором времени решат, кто и в каком количестве отправит на Украину истребители F-16. Также он подчеркнул, что на все истребители, поставляемые США и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России.

При этом на следующий день Италия заявила, что не может участвовать в поставках истребителей F-16, так как не располагает такими самолетами.

Между тем в начале мая президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Однако еще в марте глава Пентагона Ллойд Остин указал: руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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