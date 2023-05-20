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Российские тяжелоатлеты не примут участия в турнире IWF на Кубе

Российские тяжелоатлеты отказались подписать декларацию для допуска к турниру IWF
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российские тяжелоатлеты не примут участия в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе, так как не подписали декларацию для допуска к соревнованиям. Об этом сообщили в пресс-службе организации 20 мая.

«На момент окончания установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов и обслуживающего персонала с российским паспортом не было получено подписанных деклараций. Таким образом, российские атлеты и обслуживающий персонал лишились возможности попасть на предстоящее мероприятие IWF на Кубе», — говорится в публикации.

Добавляется, что белорусские тяжелоатлеты было допущены до участия в нейтральном статусе.

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Тяжелоатлетам, претендующим на получение нейтрального статуса, необходимо было заполнить индивидуальные декларации, в которых они должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении спецоперации. А также на униформе спортсменов не должно быть надписей, знаков или маркировок, которые могут понимать как отсылку к спецоперации и ее поддержку.

Ранее, 12 мая, исполнительный комитет IWF разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Россияне смогут выступать только в форме однотонного серого цвета без национальной символики. Россиянам также запрещено высказываться в поддержку специальной военной операции.

До этого, 7 мая, президент МОК Томас Бах заявил, что комитет примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

17 мая официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва считает правила допуска российских тяжелоатлетов к международным соревнованиям очередным проявлением антироссийского курса, диктуемого прозападной конъюнктурой.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека.

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