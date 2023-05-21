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Названы самые дешевые новостройки у метро в Москве

Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости»: студию в новостройке у метро в Москве можно купить за 3,9 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Среди бюджетных предложений в новостройках стандарт-класса в пешей доступности от станций метро в Москве можно назвать студии с отделкой площадью от 15,7 до 21 кв. м и ценой от 3,9 млн до 5,1 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, в комфорт-классе самый недорогой вариант расположен рядом с метро «Солнцево» (0,7 км). Это студия 19,6 кв. м без отделки на стадии фасадно-отделочных работ и стоимостью 5,6 млн рублей.

Студию с отделкой аналогичной стоимости можно найти рядом с метро «Аннино», но расстояние будет 1,1 км, сообщили специалисты.

«Стоимость квартир большей площади начинается от 8–8,2 млн рублей рядом с метро «Аннино». Так, самая недорогая евродвушка с отделкой площадью 32,3 кв. м стоит 8 млн рублей. Бюджетные трехкомнатные квартиры евроформата реализуются по цене от 11,1–11,4 млн рублей. Это лоты с отделкой площадью от 48,4 кв. м и сроком сдачи в I квартале 2025 года. Стоимость четырехкомнатных квартир евроформата начинается от 13,5–14,9 млн рублей. Это лоты с отделкой и площадью от 65,6 до 72,1 кв. м», — рассказали аналитики.

По информации компании, самая недорогая многокомнатная квартира расположена у метро «Лесопарковая» (0,3 км). Это лот площадью 99,4 кв. м с предчистовой отделкой, стоимость которого составляет 21,3 млн рублей.

Доля жилых комплексов, расположенных на расстоянии до 1,1 км до метро, МЦК, МЦД и БКЛ, составляет 56% от общего количества предложения на первичном рынке квартир в границах старой Москвы, сказали в компании.

В пешей доступности от станций в массовом сегменте в реализации находится 11,4 тыс. кв. м в 54 проектах, из которых на комфорт-класс приходится 49 проектов, на стандарт-класс — пять, добавили эксперты.

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Ранее в мае аналитики «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что за год средняя стоимость студий в новостройках России снизилась на 6% — с 4,8 до 4,5 млн рублей за объект, или с 183 до 172 тыс. рублей за 1 кв. м. В частности, в Москве стоимость упала на 6% — с 7,9 до 7,4 млн рублей.

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