В Саратове два человека пострадали при наезде авто на остановку
Два пешехода госпитализированы 20 мая в Саратове после наезда на остановку легкового автомобиля, сообщили в ГИБДД города.
Предварительно, авария произошла на улице Тархова в 21:20 (20:20 мск).
«Мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, в пути следования не справился с управлением и допустил выезд на остановочный павильон. В результате ДТП травмы получили и доставлены в больницу два пешехода», — сообщили подробности инцидента ТАСС.
Утром в этот день стало известно, что в результате ДТП в Самаре в реанимацию попали женщина и ребенок 2021 года рождения. Произошла трагедия на Южном шоссе — Lada Kalina столкнулась с Mitsubishi.