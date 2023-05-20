Медведев пригласил Маска в Артемовск после освобождения города от ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить Артемовск (украинское название — Бахмут) после освобождения города от украинских боевиков.

«Вы спрашивали меня про Бахмут. Приезжайте и посмотрите сами», — написал Медведев в Twitter 20 мая в ответ на прошлогодний пост Маска.

Диалог Медведева и Маска произошел в октябре 2022 года, когда зампред Совбеза России сделал отсылку к британскому мему про салат латук, связанному с отставкой бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Маск ответил, что шутка вышла довольно забавной, после чего написал: «Как там дела в Бахмуте?» Тогда Медведев предложил увидеться в Москве на День Победы.

Ранее в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Город являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.