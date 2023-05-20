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Иван Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с Леденевым

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Иван Емельяненко поделился в беседе с «Известиями» 20 мая своими ожиданиями от предстоящего поединка с Алексеем Леденевым. Встреча состоится в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Младший из братьев Емельяненко приехал из Екатеринбурга в Москву, чтобы сразиться со своим соперником. Он рассказал, что отлично подготовился к поединку.

«Два месяца провел на сборах в Екатеринбурге и готовился», — заявил он.

Также Емельяненко обратился к Леденеву: передал ему привет и призвал показать честный и конкурентный бой.

Леденев, в свою очередь, 13 мая назвал предстоящий поединок с Емельяненко «самым большим вызовом» в этом году.

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Ожиданиями от этой встречи ранее поделился спортивный комментатор Александр Садоков. 17 мая в беседе с «Известиями» он заявил, что Емельяненко покажет симбиоз своих старших братьев Федора и Александра в их лучшие годы.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего ожидается четыре поединка в формате три раунда по три минуты.

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Также на ринге встретятся мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года, мастер спорта международного класса Алексей Леденев; звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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