SpaceX запустила на орбиту ракету с группой спутников связи

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой спутников связи. Falcon-9 доставит группировку из пяти объектов связи компаний Iridium и OneWeb. Запуск прошел со стартовой площадки на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает телеканал «Известия». В рамках проекта SpaceX первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 11-й раз, должна вернуться на морскую платформу-дрон в Тихом океане.

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