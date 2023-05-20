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SpaceX запустила на орбиту ракету с группой спутников связи

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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой спутников связи. Falcon-9 доставит группировку из пяти объектов связи компаний Iridium и OneWeb. Запуск прошел со стартовой площадки на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает телеканал «Известия». В рамках проекта SpaceX первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 11-й раз, должна вернуться на морскую платформу-дрон в Тихом океане.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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