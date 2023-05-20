«Зенит» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 28-го тура РПЛ

ФК «Оренбург» в домашнем матче сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в субботу, 20 мая, завершилась со счетом 2:2.

У хозяев отличились Александр Эктов (41-я минута) и Ренато Гойкович (62), у сине-бело-голубых — Густаво Мантуан (28) и Иван Сергеев (90+6).

Таким образом, «Оренбург» с 40 очками занимает восьмую строчку. «Зенит» по итогам 28 матчей набирает 66 очков.

В следующем туре петербуржцы сыграют с «Сочи» 27 мая. В этот же день «Оренбург» встретится с московским «Торпедо».

При этом футбольная команда из Санкт-Петербурга досрочно оформила чемпионский титул еще 7 мая после домашней игры с московским «Спартаком», которая завершилась со счетом 3:2. 13 мая «Зениту» вручили чемпионский трофей РПЛ и золотые медали.

Ранее 20 мая в матче 28-го тура РПЛ состоялся матч «Локомотив» – «Факел», который завершился победой москвичей над воронежцами со счетом 1:0.