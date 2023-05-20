Грузовик снес высаживавшую пассажира легковушку на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы грузовик врезался в легковой автомобиль, притормозивший для высадки пассажира. Кадры аварии 20 мая публикует столичный дептранс.

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде напротив улицы Хлобыстова. На кадрах видно, как легковушка притормаживает, из машины выходит человек и перелезает через ограждение. В этот момент в автомобиль врезается грузовик и протаскивает его несколько метров вдоль забора.

В результате аварии легковушка загорелась.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено», — добавили в дептрансе.

Накануне в Ленинградской области на трассе «Кола» водитель фуры не справился с управлением, снес внедорожник и опрокинулся на патрульную машину ГИБДД. Никто не пострадал.