Грузовик снес высаживавшую пассажира легковушку на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы грузовик врезался в легковой автомобиль, притормозивший для высадки пассажира. Кадры аварии 20 мая публикует столичный дептранс.
ДТП произошло на Северо-Восточной хорде напротив улицы Хлобыстова. На кадрах видно, как легковушка притормаживает, из машины выходит человек и перелезает через ограждение. В этот момент в автомобиль врезается грузовик и протаскивает его несколько метров вдоль забора.
В результате аварии легковушка загорелась.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено», — добавили в дептрансе.
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