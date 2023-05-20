Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Первомайске ЛНР
Мир
Лавров назвал западное направление во внешней политике РФ полностью исчерпанным
Происшествия
Рогов сообщил о двух взрывах в Токмаке Запорожской области
Мир
В Черновицкой области раскольники из ПЦУ избили священника канонической УПЦ
Происшествия
Город Пологи Запорожской области частично обесточен из-за обстрела ВСУ
Общество
Захар Прилепин готовится к первому этапу реабилитации
Мир
Пекин выразил протест в связи с заявлениями стран G7 о Китае
Мир
Посол Украины осудил призыв Польши к Зеленскому извиниться за Волынскую резню
Мир
В Волынской области раскольники захватили храм канонической УПЦ
Происшествия
Грузовик снес высаживавшую пассажира легковушку на юго-востоке Москвы
Мир
Экскурсионный самолет потерпел крушение в Швейцарии
Спорт
«Локомотив» обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ
Мир
Неизвестный в маске Человека-паука забрался на статую у здания Би-би-си в Лондоне

Грузовик снес высаживавшую пассажира легковушку на юго-востоке Москвы

0
Фото: дептранс Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юго-востоке Москвы грузовик врезался в легковой автомобиль, притормозивший для высадки пассажира. Кадры аварии 20 мая публикует столичный дептранс.

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде напротив улицы Хлобыстова. На кадрах видно, как легковушка притормаживает, из машины выходит человек и перелезает через ограждение. В этот момент в автомобиль врезается грузовик и протаскивает его несколько метров вдоль забора.

В результате аварии легковушка загорелась.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено», — добавили в дептрансе.

Накануне в Ленинградской области на трассе «Кола» водитель фуры не справился с управлением, снес внедорожник и опрокинулся на патрульную машину ГИБДД. Никто не пострадал.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023