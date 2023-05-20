Неизвестный в маске Человека-паука забрался на статую у здания Би-би-си в Лондоне

Неизвестный в маске Человека-паука забрался на статую у штаб-квартиры телерадиовещательной компании «Би-би-си» в Лондоне и вывесил плакат с критикой корпорации. Об этом в субботу, 20 мая, пишет газета The Telegraph.

«Он повесил баннер с критикой «Би-би-си» на статуе скульптора Эрика Гилла, <...> было слышно, как он кричал на полицейского», — говорится в публикации.

Полиция долгое время не могла снять нарушителя из-за высоты.

Как уточняет издание, атака на арт-объект произошла спустя всего несколько дней после начала ремонтных работ. До этого статуя была атакована в январе 2022 года. При этом работы скульптора, получившего скандальную известность из-за записей о своих сексуальных контактах, подвергались порче или уничтожению и раньше.

В 2020 году в Италии полицейские нашли вандала, который ради красивой фотографии присел на лежащую статую скульптора Антонио Кановы в музее Гипсотеки и отбил ей пальцы на ногах. Инцидент произошел в городе Поссаньо на севере Италии. Поврежденный гипсовый слепок был создан 200 лет назад и служил моделью для знаменитой статуи Полины Бонапарт.