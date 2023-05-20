Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Первомайске ЛНР

В Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) в воздухе сработало взрывное устройство, в результате два человека погибли и еще двое пострадали. Об этом 20 мая сообщил мэр города Сергей Колягин.

«В результате срабатывания неизвестного взрывного устройства в воздухе на территории населенного пункта Калиново-Борщеватое погибли двое и ранены двое», — написал он в своем Telegram-канале.

Информация о повреждениях и подробности случившегося уточняются.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракету MFOM AT2, начиненную противотанковыми минами. Кроме того, в тот день в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска второй раз с начала суток нанесли удар по городу с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В ночь на 19 мая ВСУ выпустили восемь снарядов из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.