Захар Прилепин готовится к первому этапу реабилитации

Состояние писателя Захара Прилепина после очередной операции оценивается как стабильное, вскоре он может приступить к первому этапу реабилитации. Об этом в субботу, 20 мая, сообщила «Известиям» его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации», — отметила она.

По словам Кондаковой, писатель остается в палате интенсивной терапии.

Днем ранее Прилепину провели операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Это уже третье хирургическое вмешательство, проведенное за время госпитализации после покушения.

В тот же день он вышел на связь через свой Telegram-канал. Прилепин рассказал, что операция длилась пять часов. Он поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает, а также опроверг слухи о том, что занят написанием нового романа.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся за рулем, погиб.

Позднее был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.

В результате взрыва Прилепину диагностировали тяжелую сочетанную травму. В день теракта ему провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов. 12 мая прошла вторая операция по фиксации костных отломков для их прочной фиксации до полного сращения.

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