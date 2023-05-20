В Черновицкой области раскольники из ПЦУ избили священника канонической УПЦ

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Свято-Вознесенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач Черновицкой области на западе Украины. Об этом говорится в Telegram-канале Черновицко-Буковинской епархии УПЦ 20 мая.

«Вооруженные представители ПЦУ избили настоятеля Свято-Вознесенского храма УПЦ <...> иерея Серафима Думитровича», — следует из сообщения.

Как сообщили в епархии, нападавшие были вооружены. При этом отмечается, что последний раз окровавленного священника видели пять часов назад, больше связи с ним нет.

Ранее, 29 апреля, группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия возле Киево-Печерской лавры. Более десятка противников УПЦ окружили митрополита после службы в храме Агапита Печерского и пытались не позволить ему сесть в машину, выкрикивая при этом провокационные лозунги.

До этого, 24 апреля, в результате поджога сгорел храм Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас, его задержали правоохранители.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.