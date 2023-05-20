Жители Артемовска рассказали о задержаниях за чтение российских СМИ

Украинские полицейские и военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) задерживали и забирали людей, читающих российские СМИ, социальные сети и Telegram-каналы. Об этом рассказала жительница города по имени Мария.

По ее словам, горожане читали российскую прессу, но скрывали это от украинских властей.

«Сразу всё удаляешь. Потому что боишься. Телефон проверяли всё время. <...> Независимо — женщина это, мужчина», — сообщила она «РИА Новости».

Женщина вспомнила, как однажды мужчину увели в неизвестном направлении, жестко заломав ему руки за спину. Мария предположила, что при досмотре телефона украинские полицейские обнаружили в нем связанный с Россией контент.

«За то, что у него были, это наши подозрения, либо российские номера в телефоне, либо какие-то группы российские. У нас у всех это было», — добавила она.

Кроме того, причиной для задержания могла стать подписка на любые российские медиа, на местные независимые от властей группы или группы, поддерживающие спецоперацию России по защите Донбасса.

Также Мария рассказала о мародерстве со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, украинские военные машинами вывозили электронику и бытовую технику, оставленную местными жителями. Она добавила, что мародеры забирались в чужие квартиры после обстрелов ракетами жилых домов.

Ранее в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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