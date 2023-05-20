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Жители Артемовска рассказали о задержаниях за чтение российских СМИ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Украинские полицейские и военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) задерживали и забирали людей, читающих российские СМИ, социальные сети и Telegram-каналы. Об этом рассказала жительница города по имени Мария.

По ее словам, горожане читали российскую прессу, но скрывали это от украинских властей.

«Сразу всё удаляешь. Потому что боишься. Телефон проверяли всё время. <...> Независимо — женщина это, мужчина», — сообщила она «РИА Новости».

Женщина вспомнила, как однажды мужчину увели в неизвестном направлении, жестко заломав ему руки за спину. Мария предположила, что при досмотре телефона украинские полицейские обнаружили в нем связанный с Россией контент.

«За то, что у него были, это наши подозрения, либо российские номера в телефоне, либо какие-то группы российские. У нас у всех это было», — добавила она.

Кроме того, причиной для задержания могла стать подписка на любые российские медиа, на местные независимые от властей группы или группы, поддерживающие спецоперацию России по защите Донбасса.

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Также Мария рассказала о мародерстве со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, украинские военные машинами вывозили электронику и бытовую технику, оставленную местными жителями. Она добавила, что мародеры забирались в чужие квартиры после обстрелов ракетами жилых домов.

Ранее в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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