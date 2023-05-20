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Лавров назвал западное направление во внешней политике РФ полностью исчерпанным

Глава МИДа Лавров: западный трек во внешней политике России себя полностью исчерпал
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал. Об этом в субботу, 20 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Трансляция выступления велась на YouTube-канале российского дипведомства.

«Произошла точка перелома. Надежды на интеграцию с Западом в качестве суверенной державы не оправдались. <...> Эти вещи мы сейчас ощущаем в практическом плане», — отметил министр.

По словам Лаврова, Москва уже вступила в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком, в который входят США, Евросоюз (ЕС) и НАТО. При этом Россия в сложившейся ситуации не проявляет враждебности.

«Мы вынуждены отвечать твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну. Враждебность проистекает с той стороны баррикад — баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счет других», — добавил он.

Ранее в ходе заседания глава российского МИДа указал, что решения, принятые на саммите лидеров стран «большой семерки» (G7) в японской Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. Он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО поставили перед собой цель устранить Россию как геополитического конкурента, существование которого несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада.

Также Лавров добавил, что США применяют теорию и практику «плавильного котла» к Европе и другим регионам мира, заставляя их находиться в подчиненном политическом состоянии Вашингтону. Эта бесцеремонность и одержимость собственным величием заводят международные отношения в очень сложную ситуацию, отметил министр.

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17 мая стало известно, что США на саммите G7 подготовят новый пакет антироссийских санкций в увязке с предстоящим обсуждением вопроса о контроле соблюдения антироссийских рестрикций, чтобы убедиться в пресечении путей обхода санкций, а также для усиления воздействия от них в ближайшие месяцы.

Саммит «большой семерки» под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.

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