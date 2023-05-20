С 15 июня электросуда начнут регулярно перевозить пассажиров по Москве-реке

С 15 июня по Москве-реке начнут ходить электросуда. Летом будут курсировать корабли «Синичка», «Филька» и «Сетунь», передает телеканал «Известия». Речные трамваи следуют по маршруту парк «Фили» – Киевский вокзал. Транспорт также будет ходить от Автозаводского моста до Печатников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.