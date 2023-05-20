Белый дом пообещал решить вопрос со сроками передачи Украине F-16 в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы Вашингтон и его союзники решат вопрос о сроках передачи Киеву истребителей F-16. Об этом в субботу, 20 мая, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

Он напомнил, что американский президент Джо Байден сообщил лидерам «большой семерки» (G7) о намерении Соединенных Штатов поддержать совместные усилия западных стран по обучению украинских пилотов.

«По мере развертывания учений в ближайшие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их будет доставлять и в каком количестве», — сказал представитель Белого дома.

Салливан добавил, что США и их партнеры предоставили украинской стороне вооружение для проведения контрнаступления весной и летом текущего года. На данный момент обсуждается совершенствование военно-воздушных сил Украины в рамках долгосрочной поддержки Киева.

Помощник американского президента уточнил, что, по мнению Белого дома, F-16 не входят в список приоритетных поставок для подготовки украинского контрнаступления.

При этом он подчеркнул, что США не допускают и не поддерживают использование истребителей для нападения на территорию России.

Также в субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада уже приняли решение о передаче Киеву истребителей F-16. Он добавил, что сейчас решаются вопросы, связанные с логистикой.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы поставок F-16 на Украину, заявил, что страны Запада придерживаются эскалационного сценария, который сопряжен с колоссальными рисками для них.

До этого, 19 мая, Politico сообщила, что Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $375 млн на саммите G7 в Хиросиме. В совокупности с будущими поставками Киеву истребителей F-16 новый пакет помощи станет демонстрацией поддержки Украины союзниками в предстоящем контрнаступлении, пишет газета.

В тот же день телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома сообщил, что США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. По словам собеседника телеканала, самолеты необязательно будут поступать из Соединенных Штатов, их могут предоставить другие страны в рамках долгосрочного сотрудничества по укреплению безопасности Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.