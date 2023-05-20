Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский встретился с Макроном на полях саммита G7
Мир
В новый пакет санкций ЕС войдет более 90 компаний по всему миру
Мир
СМИ узнали о встрече Шольца и Зеленского на саммите G7
Армия
Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска
Экономика
ВВП на душу населения в России вырос на 22% в 2022 году
Мир
В МИД Польши призвали Зеленского взять ответственность за Волынскую резню
Происшествия
В ДНР узнали о применении ВСУ ракет Storm Shadow при обстреле Мариуполя
Мир
В Ереване протестующие направились от суда к зданию правительства
Общество
Экс-разведчик США Скот Риттер прилетел в Россию
Мир
Истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании
Происшествия
Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже ликвидирован
Общество
Синоптики предупредили о грозах в Москве
Спорт
«Локомотив» обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ

Белый дом пообещал решить вопрос со сроками передачи Украине F-16 в ближайшие месяцы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие месяцы Вашингтон и его союзники решат вопрос о сроках передачи Киеву истребителей F-16. Об этом в субботу, 20 мая, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

Он напомнил, что американский президент Джо Байден сообщил лидерам «большой семерки» (G7) о намерении Соединенных Штатов поддержать совместные усилия западных стран по обучению украинских пилотов.

«По мере развертывания учений в ближайшие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их будет доставлять и в каком количестве», — сказал представитель Белого дома.

Салливан добавил, что США и их партнеры предоставили украинской стороне вооружение для проведения контрнаступления весной и летом текущего года. На данный момент обсуждается совершенствование военно-воздушных сил Украины в рамках долгосрочной поддержки Киева.

Помощник американского президента уточнил, что, по мнению Белого дома, F-16 не входят в список приоритетных поставок для подготовки украинского контрнаступления.

При этом он подчеркнул, что США не допускают и не поддерживают использование истребителей для нападения на территорию России.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

Также в субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада уже приняли решение о передаче Киеву истребителей F-16. Он добавил, что сейчас решаются вопросы, связанные с логистикой.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы поставок F-16 на Украину, заявил, что страны Запада придерживаются эскалационного сценария, который сопряжен с колоссальными рисками для них.

До этого, 19 мая, Politico сообщила, что Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $375 млн на саммите G7 в Хиросиме. В совокупности с будущими поставками Киеву истребителей F-16 новый пакет помощи станет демонстрацией поддержки Украины союзниками в предстоящем контрнаступлении, пишет газета.

В тот же день телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома сообщил, что США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. По словам собеседника телеканала, самолеты необязательно будут поступать из Соединенных Штатов, их могут предоставить другие страны в рамках долгосрочного сотрудничества по укреплению безопасности Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023