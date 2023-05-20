ВВП на душу населения в России вырос на 22% в 2022 году

Валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения в России по итогам 2022 года вырос более чем на 22%. Об этом 20 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Отмечается, что по итогам прошлого года ВВП на душу населения в РФ превысил $15,44 тыс., увеличившись на 22,3%. Это стало максимальным значением с 2013 года. Тогда данный показатель держался на отметке в $15,93 тыс.

При этом среди 100 исследуемых стран в 74 государствах уровень валового внутреннего продукта на душу населения в 2022 году увеличился. В число государств с наибольшим ростом этого показателя вошли Гайана (89,1%), Армения (40,6%), Грузия (33,4%), Кувейт (32,7%) и Сейшельские острова (31%).

Еще в 25 странах уровень ВВП на душу населения снизился. Примечательно, что 19 из них находятся в Европе. Сильнее всего этот показатель упал в Японии (–15,2%), Швеции (–8,6%) и Корее (–7,9%). В десятке государств, потерявших в ВВП, также оказались Венгрия, Франция, Чили, Финляндия, Люксембург, Германия и Италия.

Ранее, 15 мая, аналитики Еврокомиссии (ЕК) улучшили прогноз по ВВП России в 2023 году. Эксперты полагают, что экономика РФ по итогам текущего года снизится на 0,9%, а не на 3,2%, которые прогнозировались осенью.

В Минэкономразвития в ответ на это заявили, что ЕК фактически признает эффективность работы российского правительства по преодолению санкций. В министерстве добавили, что международные организации последовательно улучшают свои прогнозы по экономике России.

До этого, 12 мая, Центробанк составил прогноз, согласно которому во II квартале 2023 года рост ВВП достигнет 4,2%. Регулятор полагает, что на развитие экономики в текущем году будет влиять внутренний спрос.

При этом, как отмечает ЦБ, не стоит ждать что экономика адаптируется к новым условиям в ближайшее время. Основная часть «дорогостоящих адаптационных процессов» завершится только в 2025 году. Предположительно, к этому времени динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%.