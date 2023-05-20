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В Ереване протестующие направились от суда к зданию правительства

В Ереване сторонники обвиняемой в похищении сына Пашиняна направились к зданию правительства
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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В Ереване в субботу, 20 мая, сотни митингующих направляются к зданию правительства страны от суда, где заключили под предварительный арест на один месяц мать погибшего в Карабахе военного Гаяне Акопян, обвиняемую в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота.

После объявления меры пресечения соратники Акопян начали шествие по центральному проспекту Аршакуняца, перекрыв проезд. Протестующие требуют освободить женщину, а также скандируют лозунги с отставкой Пашиняна. К месту стянуто множество полицейских.

Ранее, 17 мая, газета «Армянское время» сообщила, что члены организации «Зов сыновей», в состав которой входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра страны. Инцидент произошел возле дома политика.

Как указывалось в материале, молодого человека заставили сесть в машину, но он выпрыгнул из нее во время остановки. После этого его сбила машина, которая преследовала автомобиль похитителей. Пострадавший получил травму и обратился в правоохранительные органы.

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В самой организации обвинение в похищении отвергли. Там отметили, что Ашот Пашинян сам сел в машину одной из матерей, приняв предложение поговорить и вместе поехать на военное кладбище «Ераблур» в Ереване. Однако затем по непонятной причине выпрыгнул из автомобиля.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о попытке похищения.

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