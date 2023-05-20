В Зеленом Марафоне «Сбера» приняли участие более 110 тысяч бегунов

В Зеленом Марафоне «Сбера» приняли участие более 110 тыс. человек из 60 российских городов. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Участники соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км.

В Москве старт и финиш забега состоялись на Васильевском спуске. В программу в этот раз впервые вошла скандинавская ходьба на 4,2 км. Также была дистанция от 500 м для детей.

«По традиции Зеленый Марафон стал не только спортивным, но и благотворительным праздником», — отметили в «Сбере». В городах, где проходило мероприятие, жители могут сделать пожертвование в рамках акции «Мир открытых возможностей» в поддержу детей с особенностями развития. Акция продлится до 1 сентября.

По словам президента Сбербанка Германа Грефа, в этом году к марафону добавилась важная миссия — это помощь детям с ограниченными возможностями, и в первую очередь тем, кто находится на новых территориях. «Когда я сам делал свое перечисление, то увидел, что уже было собрано 10,5 млн рублей. Благодаря участию многих неравнодушных людей в нашей акции дети смогут получить квалифицированную помощь специалистов», — добавил Греф.

Зеленый Марафон «Сбер» организует уже в 10-й раз.