Открывшего стрельбу в спортзале Красноярска задержали за полчаса

Мужчину, открывшего стрельбу в спортивном зале в Красноярске, задержали в течение получаса с момента происшествия. Об этом в субботу, 20 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

Нападавшим оказался 18-летний молодой человек. Правоохранителям он заявил, что хотел просто пошутить. Пистолет оказался игрушечным.

На данный момент решается вопрос о квалификации действий задержанного.

Инцидент произошел ранее в субботу в спортзале на Ярыгинской набережной. Неизвестный подошел к администратору и дважды выстрелил в воздух из оружия неустановленного образца, потребовав у сотрудника заведения отдать ему деньги. После этого злоумышленник скрылся.