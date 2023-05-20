Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже ликвидирован
Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили 19 мая в пресс-службе регионального главка МЧС.
В результате удалось спасти от огня пять складских помещений. Пострадавших нет.
Возгорание в Железнодорожном районе города произошло утром в субботу. Загорелись склады по адресу: Ленинский проспект, дом 174.
К тушению был привлечен пожарный поезд, а также 116 человек и 35 единиц техники.