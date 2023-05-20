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Грушко напомнил Западу о выполнении условий зерновой сделки

Грушко: следующие два месяца станут для Запада окном возможностей для выполнения зерновой сделки
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Следующие два месяца станут для Запада окном возможностей для выполнения обязательств по зерновой сделке. Об этом 20 мая заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

«Это окно возможностей, чтобы Запад, если он так озабочен вопросами глобальной продовольственной безопасности, сделал то, под чем подписался», — подчеркнул дипломат.

Грушко также отметил, что черноморская инициатива содержит обязательства, которые должны выполняться всеми ее сторонами, поэтому условие об экспорте российской сельхозпродукции необходимо соблюсти. Таким образом он прокомментировал заявление посла Украины в Турции Василия Боднара о том, что зерновая сделка не предусматривает выполнение требований РФ.

«Механизмы существуют, и название этим механизмам — Pacta sunt servanda, то есть принцип международного права, который предусматривает выполнение всех подписанных договоренностей», — подчеркнул дипломат.

Злаковый день: Москва выступила против бесконечного продления зерновой сделки
Как в Стамбуле закончились переговоры по черноморской инициативе

Ранее, 19 мая, глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что проблемы, с которыми столкнулась Москва в рамках зерновой сделки, до сих пор не решены. По его словам, действующие сложности с взаиморасчетами, фрахтом и страхованием морских судов усложняют исполнение инициативы.

До этого, 18 мая, МИД РФ сообщил, что зерновая сделка (черноморская инициатива) продлена до 17 июля включительно без каких-либо изменений.

Отмечено, что пять «системных» задач должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия – ООН, прогресса по которым всё еще нет, — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозка активов российских компаний.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила пролонгацию соглашения.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось — на 120 и 60 дней.

Вторая часть сделки — это Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.

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