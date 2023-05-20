Тело мужчины нашли на западе Москвы возле многоэтажки

Тело мужчины обнаружили на западе Москвы возле многоэтажного дома. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры 20 мая.

Труп заметил прохожий возле дома на улице Удальцова.

«Я его обнаружил, шел по улице и нашел. Сразу вызвал правоохранителей. Был в гостях», — отметил он.

На месте происшествия работают правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре отметили, что предварительный осмотр записи камер видеонаблюдения показал, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Ранее, 1 мая, мужчина из ревности нанес 17 ножевых ранений сожителю своей бывшей возлюбленной на северо-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».