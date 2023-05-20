К месту пожара на складе в Воронеже направили пожарный поезд
К тушению пожара на складе в Воронеже привлекли пожарный поезд. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Отмечается, что площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м. Распространение огня пока удается сдерживать.
«Горючая загрузка склада (деревянные поддоны) очень высокая, есть проблемы с водоснабжением, общая группировка на месте пожара — 116 человек и 35 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар вспыхнул утром в субботу. Загорелись склады по адресу: Ленинский проспект, дом 174.