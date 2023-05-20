Неизвестный открыл стрельбу в спортзале в Красноярске
Неизвестный открыл стрельбу в спортивном зале в Красноярске. Инцидент произошел в субботу, 20 мая, на Ярыгинской набережной, сообщили в краевом главке ГУ МВД.
«В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным ведомства, мужчина потребовал у сотрудника заведения отдать ему деньги, а потом скрылся с места происшествия. Сейчас на месте работает оперативная группа полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. О пострадавших не сообщалось.
Ранее в этот день сообщалось об инциденте со стрельбой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Посетитель открыл стрельбу по гостю заведения, возбуждено уголовное дело. Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии. Предварительно, причиной конфликта могла стать купля-продажа машины.