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Промес заявил, что «Зенит» перестал уважать «Спартак»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес высказал мнение о серии без побед над «Зенитом», отметив, что команда из Санкт-Петербурга заслуживает уважения, но «пора с этим заканчивать». Интервью спортсмена приводится 20 мая на сайте команды.

«Зенит» хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве», — подчеркнул спортсмен.

Промес добавил, что устал от проигрыша команды, и призвал «Спартак» исправиться.

«Много говорить о «Зените» я не хочу», — сказал нападающий.

По мнению футболиста, команда из Санкт-Петербурга не уважает «Спартак».

«Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Всё это идет от неуважения», — добавил спортсмен.

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Рассуждая о предстоящем матче с ЦСКА, Промес назвал его «последней возможностью спасти сезон». Футболист напомнил, что «Спартак» находится на четвертом месте турнирной таблице, но может исправить положение.

«Спартак» примет ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 мая. Игра начнется в 16:30 мск на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Зенит» 7 мая досрочно взял золото в чемпионате России. Тогда команда обыграла дома московский «Спартак» со счетом 3:2. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу.

13 мая «Зениту» вручили чемпионский трофей Российской премьер-лиги (РПЛ) и золотые медали чемпионата России. Церемония награждения состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге после матча 27-го тура с «Краснодаром», который завершился со счетом 2:2.

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