Жаркая июльская погода вернется в Центральную Россию в конце следующей недели
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Центральную Россию вернется июльская погода с 25 мая. В конце следующей недели будет солнечно, воздух прогреется до +23...+28 градусов. Ожидается, что ночью температура составит +10...+15 градусов, передает телеканал «Известия». Как отметил руководитель Гидрометцентра, местами в регионах пройдут небольшие дожди.
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