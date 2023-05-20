Заммэра Москвы Сергунина рассказала о туристическом проекте «Школа гостеприимства»

Больше 1,3 тыс. представителей столичной туристической отрасли подали заявки на участие в образовательном проекте «Школа гостеприимства», рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В июле стартует второй поток «Школы гостеприимства». Обучение продлится до середины августа. Всего на участие в проекте подали заявки больше 1,3 тыс. сотрудников гостиниц, турагентств, культурных площадок, а также гидов-экскурсоводов из Москвы и Московской области», — отметила Сергунина.



Слушателям предложат изучить стандарты гостеприимства и сервиса для гостиничной отрасли, а также возможности MICE-индустрии (организация и проведение корпоративных мероприятий). Кроме того, во время обучения расскажут о потенциале устойчивого туризма, об основах маркетинга и продвижения для гостиниц, туроператоров, турагентов и гидов-экскурсоводов и о цифровой трансформации.



Обучение участников первого потока закончилось в начале мая. Его прошло порядка 430 человек.