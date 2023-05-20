Грушко заявил о следовании Запада по эскалационному сценарию

Страны Запада придерживаются эскалационного сценария, который сопряжен с колоссальными рисками для них. Об этом 20 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

«Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих», — сказал Грушко.

Таким образом он прокомментировал планы западных стран по передаче Украине истребителей F-16.

Замглавы российского МИДа добавил, что Москва будет учитывать поставки самолетов Киеву в дальнейшем планировании. Он также отметил, что российская сторона имеет все необходимые средства для достижения своих целей.

Ранее, 19 мая, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в скором времени решат, кто и в каком количестве отправит на Украину истребители F-16. Он подчеркнул, что на все истребители, поставляемые США и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России.

Кроме того, Салливан заявил, что президент США Джо Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке украинских пилотов к эксплуатации F-16 и других истребителей.

До этого, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Однако еще в марте глава Пентагона Ллойд Остин указал: руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны. Он считает, что поставка истребителей не поможет украинской стороне.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.