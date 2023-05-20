СМИ сообщили о сильном пожаре в Киеве
Сильный пожар начался днем в субботу в Киеве, об этом 20 мая сообщило украинское издание «Клименко Time».
«В Киеве, в районе Гидропарка, начался сильный пожар», — сообщается со ссылкой на очевидцев.
Как следует из опубликованных кадров, над местом пожара поднимаются клубы черного дыма. Предполагается, что горит один из ресторанов украинской столицы.
О возможных причинах пожара информации не приводится.
Гидропарк расположен на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.
Ранее, 13 мая, в Киеве произошел пожар в районе телевышки. Информации о пострадавших не было.