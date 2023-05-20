Четырем федеральным округам РФ грозит чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайная пожарная опасность грозит четырем федеральным округам РФ, об этом предупреждает Всероссийский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что есть высокий риск возникновения природных пожаров на больших территориях, передает телеканал «Известия». В зоне повышенной опасности — районы Башкирии, Татарстана, Красноярского края, а также Омской, Томской, Новосибирской, Самарской, Оренбургской и Новгородской областей. Больше всего очагов возгорания сейчас в Дальневосточном, Сибирском и Уральском ФО. Сотрудники МЧС напоминают, что наиболее частая причина возникновения природных пожаров — сжигание сухой травы, мусора рядом с лесом или торфяником.

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