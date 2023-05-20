Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1,2 тыс. кв. м
Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщила 19 мая пресс-служба МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 09:40 мск субботы. Загорелись склады по адресу: Ленинский проспект, дом 174.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение с деревянными поддонами на площади 1,2 тыс. кв. м», — отметили в ведомстве.
Пострадавших нет, на тушении пожара работают порядка 80 специалистов и 22 единицы спецтехники.
В конце февраля в Воронеже спасатели эвакуировали 212 человек из гостиницы на Московском проспекте из-за пожара. Возгорание оперативно потушили, пострадавших не было.