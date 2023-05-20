В понедельник на Землю обрушится мощная магнитная буря
На Землю обрушится сильная геомагнитная буря. Причина — вспышка X класса на Солнце. По прогнозам специалистов, выброс энергии достигнет нашу планету в понедельник, 22 мая. Магнитные колебания продлятся четыре дня, передает телеканал «Известия». Пик бури специалисты прогнозируют на 23–26 мая. У метеозависимых людей могут появиться головные боли, тошнота.
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