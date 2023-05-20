Страны G7 подтвердили «исключительную важность» реализации зерновой сделки

Лидеры стран G7 поприветствовали продление и расширение зерновой сделки между Украиной, Россией и ООН, отметив «исключительную важность» исполнения соглашения. Об этом говорится в принятом G7 коммюнике, опубликованном 19 мая.

«Мы продолжим предоставлять стремительное содействие, чтобы оказывать помощь затронутым странам и народам, в том числе через Всемирный альянс по продовольственной безопасности», — заверили страны «большой семерки».

В заявлении отмечено, что G7 продолжит поддержку экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

«В этом контексте мы поддерживаем продление и расширение «черноморской зерновой инициативы» и призываем Россию прекратить угрожать мировым поставкам продовольствия и позволить реализовывать инициативу на максимум ее возможностей», — отмечается в документе.

Накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отметил, что проблемы, с которыми столкнулась Россия в рамках зерновой сделки, до сих пор не решены. По его словам, остаются сложности со взаиморасчетами, с фрахтом и страхованием морских судов.

Ранее, 18 мая, МИД РФ сообщил, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно без каких-либо изменений.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила пролонгацию соглашения.

Документ был подписан в июле 2022 года.

Сделка фактически состоит из двух документов. Первый — это соглашение между Россией, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Это соглашение уже дважды продлевалось, один раз на 120 дней, второй — на 60.

Вторая часть — Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Соглашение действительно на протяжении трех лет.

В марте Москва согласилась продлить работу черноморской инициативы на 60 дней, отметив важность выполнения основных требований для реализации российской части меморандума.