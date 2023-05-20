Россиянам дали рекомендации по украшению дачных участков

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин («Единая Россия») заявил, что украшение участка гипсовыми гномами, разноцветной галькой и пластиковыми прудами вышло из моды и стало антитрендом сезона, поэтому использовать их при благоустройстве не стоит. Об этом он рассказал 20 мая в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, тратить деньги и усилия на неактуальные украшения загородного участка не стоит.

«Садовые фигуры, все эти цветные гипсовые гномы уже вышли из моды. Скульптура имеет место быть, если она встраивается в дизайн участка органично», — сообщил он.

Чаплин обратил внимание, что в мире наблюдается мода на естественность и использование натуральных материалов, поэтому разноцветная галька на дорожках садового участка неуместна.

Для оборудования водоема на участке специалисты рекомендуют камень или плитку, но не пластик, отметил депутат. Огромные беседки для шашлыка также ушли в прошлое, лучше оборудовать зону для пикника с переносным мангалом и грилем, отметил он.

Депутат также призвал дачников отказаться от громоздких построек и посадок.

«Сейчас в моде минимализм: небольшие баньки, аккуратные кустарники, маленькие беседки», — назвал он актуальные тренды в оформлении дачного участка.

В марте руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала «Известиям», что при покупке дачи необходимо в первую очередь обратить внимание на земельный участок — его состояние, местоположение.

Также важны вид разрешенного использования, наличие нормального круглогодичного подъезда и коммуникаций, в том числе возможности подвести к участку коммуникации.